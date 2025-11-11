Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 6 509 0

В ходе выполнения задачи расчету РСЗО поступило целеуказание от разведывательного подразделения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты РСЗО «Ураган» Южного военного округа уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на константиновском направлении.

В ходе выполнения задачи расчету РСЗО поступило целеуказание от разведывательного подразделения, которое с воздуха обнаружило опорный пункт ВСУ, а также скопление живой силы противника западнее Клебан-Быкского водохранилища.

Оперативно выдвинувшись на огневую позицию, расчеты произвели пуски. После получения подтверждения, что цель поражена, боевые машины были замаскированы и подготовлены к выполнению последующих боевых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
