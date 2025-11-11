Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

В ходе выполнения задачи расчету РСЗО поступило целеуказание от разведывательного подразделения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты РСЗО «Ураган» Южного военного округа уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на константиновском направлении.
В ходе выполнения задачи расчету РСЗО поступило целеуказание от разведывательного подразделения, которое с воздуха обнаружило опорный пункт ВСУ, а также скопление живой силы противника западнее Клебан-Быкского водохранилища.
Оперативно выдвинувшись на огневую позицию, расчеты произвели пуски. После получения подтверждения, что цель поражена, боевые машины были замаскированы и подготовлены к выполнению последующих боевых задач.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 нояб
- Российские «Молнии» бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР
- 10 нояб
- ВС РФ освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области
- 10 нояб
- FPV-дроны совершили налет на ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 нояб
- Танки Т-72Б3М крушат позиции противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 нояб
- На Украине эвакуируют несовершеннолетних из Днепропетровской области
- 9 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области
- 8 нояб
- Украинские БПЛА атаковали подстанцию в Вологодской области
- 8 нояб
- «Ураганом» по боевикам. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 нояб
- Дроновые сражения на сумском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
87%
Нашли ошибку?