Расчеты ударных FPV-дронов самолётного типа «Молния-2» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады в составе группировки войск «Центр» продолжают наносить сокрушительные удары, разрушая оборонительные порядки формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В дневное и ночное время операторы «Молний» выполняют задачи по уничтожению блиндажей, огневых позиций, пунктов управления БпЛА, объектов сосредоточения личного состава ВСУ, техники, а также гражданских строений, используемых ими для укрытия в населенных пунктах на подступах к городу Красноармейск Донецкой Народной Республики.

Особое внимание уделяется поражению укреплений, тщательно замаскированных в лесополосах, где украинские неонацисты создают оборонительные рубежи. Применение модификаций дронов, оснащенных осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами, позволяет эффективно разрушать капитальные укрытия, лишая противника возможности удерживать позиции.

Перед проведением ударов разведка осуществляет детальную идентификацию и точную верификацию целей с указанием координат, после чего отбираются приоритетные объекты для поражения. По подтвержденным целеуказаниям FPV-дроны «Молния-2» выполняют точечные удары с применением усиленных зарядов. Такой последовательный алгоритм действий обеспечивает надежную нейтрализацию как открыто расположенных групп противника, так и скрывающихся в укреплениях объектов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

