СК допросил десятки человек по делу о пропавшей семье Усольцевых

По делу об исчезновении семьи Усольцевых в горах Красноярского края допрошено больше 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.

В ведомстве уточнили, что следователи опрашивают людей, находившихся вблизи поселка в дни, когда семья могла пропасть. Всего, по данным источника агентства, количество допрошенных превышает шесть десятков человек.

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь исчезли 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края. Они отправились в поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Родственники, обеспокоенные отсутствием новостей, сообщили о пропаже.

В поисковой операции участвовали около 400 человек, включая волонтеров, спасателей и сотрудников полиции. Было обследовано примерно 500 километров лесных дорог, однако обнаружить семью не удалось — найдены лишь отдельные зацепки. Активные поиски завершились 12 октября.

Позже появились различные версии случившегося. По одной из них, Усольцевых могли приютить староверы. Следственный комитет, в свою очередь, рассматривает возможность того, что семья погибла в результате несчастного случая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.