СК допросил десятки человек по делу о пропавшей семье Усольцевых

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Следователи продолжают расследование загадочного исчезновения.

Сколько человек допросили по делу пропажи Усольцевых

Фото: Telegram/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края/lizaalert24krsk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По делу об исчезновении семьи Усольцевых в горах Красноярского края допрошено больше 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.

В ведомстве уточнили, что следователи опрашивают людей, находившихся вблизи поселка в дни, когда семья могла пропасть. Всего, по данным источника агентства, количество допрошенных превышает шесть десятков человек.

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь исчезли 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края. Они отправились в поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Родственники, обеспокоенные отсутствием новостей, сообщили о пропаже.

В поисковой операции участвовали около 400 человек, включая волонтеров, спасателей и сотрудников полиции. Было обследовано примерно 500 километров лесных дорог, однако обнаружить семью не удалось — найдены лишь отдельные зацепки. Активные поиски завершились 12 октября.

Позже появились различные версии случившегося. По одной из них, Усольцевых могли приютить староверы. Следственный комитет, в свою очередь, рассматривает возможность того, что семья погибла в результате несчастного случая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы
0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году