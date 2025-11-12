Российские военные, уничтожившие первый попавший в зону СВО американский танк «Abrams», получили обещанные актером Иваном Охлобыстиным десять миллионов рублей. Деньги передали двумя частями по пять миллионов. Об этом артист завил ТАСС.

Американскую боевую машину подбили в феврале 2024 года военнослужащие-штурмовики 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары». Об этом сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее 5-tv.ru писал, что 16 июля в ходе седьмой по счету выплаты за уничтожение танков НАТО на авдеевском направлении бойцы ВС РФ получили по 500 тысяч рублей за каждую сожженную машину — было ликвидировано порядка 17 Abrams и Leopard.

The Telegraph писал, что В НАТО встревожились, когда российская армия «нащупала слабые места» в конструкции Abrams, сделав НАТО уязвимым перед РФ. Дорогостоящий танк долгое время пользовался репутацией «неуязвимого», однако практика СВО полностью разрушила эту легенду.

Специалисты также обвинили в уничтожении «неубиваемых» танков командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), неумело использующее бронетехнику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.