Только три варианта: судмедэксперт рассказал, куда могли деться тела Усольцевых

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

В тайге их не нашли. Это — следствие определенных факторов.

Почему тела Усольцевых не смогли найти в тайге

Фото: Telegram/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края/lizaalert24krsk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Судмедэксперт Аулов: тела Усольцевых могли съесть животные

Судмедэксперт, полковник медицинской службы Министерства обороны России в запасе Александр Аулов назвал причины, по которым тела семьи Усольцевых до сих пор не удалось обнаружить в тайге. Его слова приводит aif.ru.

По словам специалиста, существует несколько возможных объяснений. Он отметил, что тела могли быть занесены снегом, и в таком случае они оттают только весной. Также не исключается вероятность, что останки обглодали животные, и тогда опознать погибших можно будет исключительно по результатам ДНК-анализа. Кроме того, эксперт допустил, что семья могла покинуть место происшествия самостоятельно.

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время прогулки в районе горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. С момента исчезновения семьи прошло почти полтора месяца, однако никаких следов пропавших до сих пор не найдено.

Ранее в автомобиле Усольцевых сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупную сумму денег. При досмотре машины под панелью управления, в бардачке, нашли около 300 тысяч рублей.

По данным следствия, деньги принадлежали Сергею. Родственники подтвердили, что мужчина нередко оставлял наличные в автомобиле, считая это безопасным.

Следователи рассматривают найденные купюры как возможную улику в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении семьи, которое ведет Уярский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Находка может помочь установить обстоятельства таинственного исчезновения туристов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
В России создали войска беспилотных систем
10:50
Без передозировки: как рассчитать безопасную норму кофе для себя
10:39
В США учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего школьника
10:31
ФСБ пресекла попытку ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области
10:15
В поисках «перезагрузки»: зумеры стали массово ложиться в психиатрические клиники
10:00
«Попросили принести палец»: очевидец о первых минутах после взрыва в Красногорске

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
На черный день: психолог объяснила, зачем супруги скрывают деньги от партнеров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году