Криминалист объяснил, откуда могли появиться 300 тысяч в машине Усольцевых

Наличные были переданы дочери главы семьи.

Откуда могли появиться 300 тысяч в машине Усольцевых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Криминалист Игнатов: 300 тысяч рублей в машине Усольцевых могли быть заначкой

В бардачке автомобиля пропавшей семьи Усольцевых был обнаружен крупный запас наличных — 300 тысяч рублей. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru предположил, что деньги могли лежать на «черный день».

«Может быть, эта сумма лежала на „черный день“, как заначка. С другой стороны, эта машина принадлежала его компании, может, кто-то на ней еще ездил, оставил там деньги и забыл про них. Предположу, что деньги могли Усольцеву и не принадлежать, возможно, он даже и не знал об их существовании. Такой вариант тоже нельзя исключать», — отметил Игнатов.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали после похода на Кутурчинское Белогорье 28 сентября 2025 года. Автомобиль семьи нашли вскоре после начала поисков, деньги оставались в салоне. По данным Следственного комитета, родственники подтвердили, что Усольцев часто оставлял крупные суммы в машине. Найденные средства были переданы дочери главы семьи от первого брака.

Следствие рассматривает несколько версий исчезновения, включая несчастный случай. Против намеренного побега в США свидетельствует то, что деньги остались в машине. На данный момент допрошено более 60 свидетелей, продолжаются проверки всех возможных обстоятельств.

