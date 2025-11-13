Минобороны показало работу российских разведчиков. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
Они ищут позиции противника, проводят засады и разведывательно-поисковые мероприятия.

Спецоперация

 Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы военных разведчиков отдельного разведывательного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 

На опубликованных кадрах запечатлены действия разведчиков по выявлению и уничтожению позиций противника, проведению засад и разведывательно-поисковых мероприятий. Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) с системой сброса боеприпасов успешно выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрывшейся живой силы противника в зданиях и блиндажах. В результате слаженных действий и грамотного управления противник был выбит с занимаемых позиций, понеся значительные потери.

В тыловых районах военнослужащие разведывательного подразделения продолжают оттачивать свои навыки по организации штурма и зачистки вражеских опорных пунктов.

Разведчики отдельного разведывательного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» совместно со своими боевыми товарищами выполняют самые сложные задачи в зоне проведения специальной военной операции, демонстрируя высочайший уровень подготовки, мужество и профессионализм.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

