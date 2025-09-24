Отдыхающих во Вьетнаме россиян предупредили о надвигающемся тайфуне «Рагаса»

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 71 0

Ураган уже парализовал финансовый центр Гонконга, ряд островов на Филиппинах и горные районы Тайваня.

До каких стран дойдет Тайфун «Рагаса»

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vernon Yuen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Тайвань

Россиян, отдыхающих во Вьетнаме, предупредили о надвигающемся тайфуне «Рагаса». Об этом 5-tv.ru сообщили в диппредставительстве РФ.

«В этой связи гражданам России, находящимся в зонах возможного воздействия стихии, рекомендуется проявлять повышенную осторожность, воздержаться от поездок в прибрежные районы и строго следовать указаниям местных органов власти. При необходимости посольство готово оказать содействие в обеспечении безопасности, включая координацию возможной эвакуации из зон риска совместно с вьетнамскими властями», — сообщили в посольстве РФ в Вьетнаме.

Из-за приближающегося тайфуна в стране высока вероятность сильных осадков, шквалистого ветра и нарушений транспортного сообщения в прибрежных районах.

В случае ухудшения погодных условий информирование граждан будет проводиться через социальные сети, горячие линии и официальный сайт представительства РФ.

Ураганный ветер и штормовые волны приближаются к китайской провинции Гуандун. Тайфун уже парализовал финансовый центр Гонконга, ряд островов на Филиппинах и горные районы Тайваня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тайфун «Рагаса» на востоке Тайваня унес жизни 14 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Тайвань
24 сент
Тайфун «Рагаса» на востоке Тайваня унес жизни 14 человек
27 июл
Тайвань увеличил экспорт дронов почти на 750%
17 февр
Тайвань ведет с США переговоры о закупке оружия на десять миллиардов долларов
12 янв
Восемь китайских самолетов и шесть кораблей приблизились к Тайваню
6 янв
Тайвань зафиксировал приближение кораблей и самолетов КНР
30 дек
Войска Тайваня зафиксировали приближение к острову самолетов и кораблей Китая
4 нояб
Тайвань прекратил поставки 77 видов станков в Россию
8 сент
ФРГ собирается направить свои корабли через Тайваньский пролив
3 авг
В финале по женскому боксу на ОИ будут сражаться мужчины — как такое возможно?
29 мая
«Бомбил бы»: стало известно о планах Трампа на Россию и Китай
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:58
«Я в ужасе!» — Гагарина не справилась с домашним заданием дочери в школе
17:53
Мишустин: ВВП России в 2026 году может вырасти на 1,3%
17:49
Праздничные выходные в феврале и марте 2026 года продлятся по три дня
17:39
Лариса Рубальская раскрыла свой рецепт счастья: «Приближайте к себе хороших людей»
17:36
«Бросит Украину к любым ногам»: экс-депутат Рады — о возможном бегстве Зеленского
17:23
«Не ищите меня в поднебесье»: Панкратов-Черный опроверг слухи о госпитализации

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
«Все сразу сделали»: пострадавшая в ДТП в Турции об оказанной им помощи
Питают мозг и улучшают кожу: врач раскрыл пользу куриных яиц для организма
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео