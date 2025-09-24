Тайфун «Рагаса» на востоке Тайваня унес жизни 14 человек
Он стал самым мощным тропическим штормом в мире за 2025 год.
Фото: 5-tv.ru
Тайфун «Рагаса» оставил страшный след на восточном побережье Тайваня. По последним данным, число погибших достигло 14 человек, а более 120 местных жителей числятся пропавшими без вести, сообщает The New York Times.
По информации издания, сильные проливные дожди, вызванные тайфуном «Рагаса», спровоцировали масштабное наводнение. Как отмечается в сообщении, наибольшие последствия были зафиксированы на юге острова, где основной удар пришелся именно во вторник.
Тайфун «Рагаса» стал самым мощным тропическим штормом в мире в 2025 году. Под натиском мощных потоков воды был полностью разрушен мост, соединяющий остров с материковой частью, а улицы оказались затоплены.
Спасательные службы продолжают поиски пропавших и оказывают помощь пострадавшим в регионе. Местные власти предупреждают о возможных новых подтоплениях и призывают жителей соблюдать меры безопасности.
В настоящее время 738 человек нашли временное убежище от стихии в 49 пунктах помощи, развернутых властями в разных районах Тайваня.
Кроме того, городские власти приняли решение отменить все ближайшие авиарейсы и предупредили население о возможном резком подъеме уровня моря.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Китай надвигается супертайфун.
