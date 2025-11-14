Минобороны РФ показало, как нашли военные работают и решают боевые задачи в Днепропетровской области.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Воздушной разведкой группировки войск «Восток» в лесополосах Днепропетровской области были обнаружены блиндажи, замаскированные позиции, точки наблюдения противника и места размещения живой силы ВСУ. Экипажи танков Т-80БВМ, оснащенные защитными решетчатыми экранами, выдвинулись на заранее подготовленные рубежи и открыли огонь фугасными 125-мм снарядами по основным укрытиям, входам в блиндажи и выявленным огневым точкам противника.
Первая серия разрушила наблюдательные позиции и перекрытия. Повторными выстрелами обрушены ходы сообщения, подавлены точки ведения огня, поражены находившиеся в укрытиях военнослужащие ВСУ.
Для исключения ответного удара экипажи меняли позиции, выполняя обманный маневр. В результате выполнения огневой задачи уничтожены блиндажи и огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам группировки войск «Восток» продвинутся и закрепиться на новых рубежах.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
93%
