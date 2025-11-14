Зима ожидается морознее предыдущей: Вильфанд дал подробный прогноз

При этом температура все равно останется выше климатических значений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вильфанд предрек холодную зиму в 2026 году
Предстоящая зима в России ожидается более холодной, чем сезон прошлого года, при этом температура в среднем останется выше обычных климатических показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам специалиста, синоптики не ждут по-настоящему суровых условий, так как в целом температура будет выше нормы. Он обратил внимание, что в сравнении с зимой 2024–2025 годов грядущий сезон выглядит заметно прохладнее, тогда как предыдущая зима, как он напомнил, отличалась необычным теплом по всей стране.
Вильфанд также отметил, что в холодный период возможно частое повторение оттепелей, хотя при этом в отдельные дни температура может опускаться до минус двадцати градусов и ниже. Вероятность такого развития событий он оценил в диапазоне от 65 до 68 процентов.
Дополняя прогноз, синоптик сообщил, что к настоящему моменту снежный покров распространился примерно на восемьдесят процентов территории России. По его данным, устойчивый снежный слой фиксируется в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, включая Ненецкий автономный округ, восток Архангельской области, Республику Коми и Мурманскую область.
В ближайшие недели, по словам экспертов, снегопады и понижение температур могут затронуть и другие территории, что станет подготовительной фазой к предстоящему зимнему сезону и будущим погодным колебаниям по стране.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 нояб
- Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
- 11 нояб
- Аномальное тепло отступает: синоптики озвучили точный прогноз для Москвы
- 10 нояб
- На Филиппины обрушился второй за неделю разрушительный тайфун
- 10 нояб
- Синоптик спрогнозировала теплую погоду в середине недели в Москве
- 7 нояб
- «Поднять не получится»: как поддержать иммунитет в межсезонье
- 6 нояб
- Когда ждать снег в Москве и Петербурге: прогноз погоды на ноябрь 2025 года
- 1 нояб
- Лариса Долина: «Песня „Погода в доме“ могла бы войти в школьную программу»
- 1 нояб
- Зонт рано убирать: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 1 ноября
- 30 окт
- Специалисты прогнозируют эпидемию холеры на Гаити из-за урагана «Мелисса»
- 30 окт
- Теплый свитер и зонт не забудь: какая погода ожидается в Москве 30 октября
93%
Нашли ошибку?