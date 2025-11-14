С родной землей и роботом: как работают саперы из КНДР в Курской области

Пример здоровых межгосударственных отношений демонстрируют Россия и КНДР. Пхеньян, как истинный друг и стратегический партнер Москвы, протянул руку помощи, когда в приграничье вторглись националисты. И уже после освобождения Курской области корейские солдаты ежедневно расчищают там гектары земли от неразорвавшихся мин и боеприпасов. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев все увидел.

Грузовик с солдатами летит вдоль полей, из кузова слышно пение. Как будто этим людям и тряска нипочем, и промозглая погода, и даже возможная атака FPV-дрона, за которыми приглядывает пулеметчик.

В армии КНДР большое значение уделяют моральной подготовке бойцов и психологическому настрою. Каждый выезд на боевое задание сопровождается вот такой песней. Она о любви к родине. Слова корейские, но вот мотив какой-то прям совсем родной, совсем наш. И, конечно, пробыв в такой обстановке буквально три минуты, легко проникаешься энергией этих товарищей.

В руках каждого военного — небольшой мешочек. Спрашиваем у переводчика, что это. Оказывается — земля из Кореи. Они держат ее в кармане у сердца и иногда сжимают в кулаке.

Работа началась рано утром с построения, на котором было много необычного. Ежедневный ритуал — приложиться щекой к флагу КНДР, происходит на рассвете. Инструктаж совмещен с политинформацией. Они здесь по приказу своего уважаемого главнокомандующего Ким Чен Ына.

А он распорядился помогать России после того, как в 2024-м подписал с президентом РФ Владимиром Путиным Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами.

«Российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Подвиги наших предшественников — это хорошая база для развития наших отношений сегодня. Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», — отмечал президент России Владимир Путин.

С той поры военнослужащие КНДР участвовали в освобождении Курской области, а сейчас занимаются разминированием и очисткой от оставленных врагами минных полей и взрывоопасных предметов.

«Обучение они проходили в учебных центрах, там им все аспекты показали. Показали множество боеприпасов, которые встречаются здесь, в том числе и натовские», — рассказал командир саперного батальона с позывным «Лесник».

Наши офицеры говорят: корейские коллеги приехали, уже имея значительный опыт. Но поскольку война здесь совсем особенная, высокотехнологичная, им устроили доподготовку. Вот это все корейские саперы достали из курской земли.

«Кассетный боеприпас идет, и их там находится четыре штуки. Она сбрасывается в воздухе, и он на парашютике аккуратно спускается», — рассказал командир саперной роты, военнослужащий ВС РФ с позывным «Велес».

Командир саперной роты показывает нам невероятно коварную немецкую мину, которая срабатывает на изменение магнитного поля и буквально выпрыгивает из земли. Ну а рядом с ней целая россыпь американских, испанских, английских, французских боеприпасов.

«Мимикрируется взрывчатка под самые разные предметы, под книги, детские игрушки. Они оставляли взрывчатку в объектах гражданской инфраструктуры, в жилых домах, именно с таким расчетом, что придут люди и дальше произойдет подрыв. Мы находимся в постоянном контакте с командованием группировки, расположенной здесь. И всякий раз, встречаясь с нашими коллегами, я говорю им спасибо за ту огромную помощь, которую КНДР оказывает и продолжает оказывать курской земле», — заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Без саперов из КНДР вряд ли бы была возможна сплошная очистка курской земли. Известные своим трудолюбием, они встают засветло и ложатся поздней ночью. Большую часть времени они в поле, где постоянно гремят взрывы.

В этой яме — десять противотанковых мин, которые только что достали из земли. А на этом поле работает робот-сапер. Им управляет корейский воин. Сотни блиндажей остались после уничтожения всушников в Курской области. Каждый надо проверить.

«На полях очень много мин, „лепестков“, „колокольчиков“. Ребята из КНДР очень ответственно подходят, я им благодарен, наблюдаем ежедневно, как они работают, и надеюсь, что весной мы начнем посевную кампанию в Суджанском районе», — рассказал глава Суджанского района Курской области Алексей Спиридонов.

При этом враг все еще делает попытки дотянуться до саперов с помощью беспилотников. FPV изредка долетают и сбиваются корейскими же группами прикрытия. Но посевную кампанию начнут теперь уже точно, не могут не начать. Смотрите, какая сила работает на этот результат и на победу.

