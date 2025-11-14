С родной землей и роботом: как работают саперы из КНДР в Курской области
Солдаты прошли дополнительную подготовку и активно помогают очищать территорию от мин.
Фото, видео: 5-tv.ru
Пример здоровых межгосударственных отношений демонстрируют Россия и КНДР. Пхеньян, как истинный друг и стратегический партнер Москвы, протянул руку помощи, когда в приграничье вторглись националисты. И уже после освобождения Курской области корейские солдаты ежедневно расчищают там гектары земли от неразорвавшихся мин и боеприпасов. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев все увидел.
Грузовик с солдатами летит вдоль полей, из кузова слышно пение. Как будто этим людям и тряска нипочем, и промозглая погода, и даже возможная атака FPV-дрона, за которыми приглядывает пулеметчик.
В армии КНДР большое значение уделяют моральной подготовке бойцов и психологическому настрою. Каждый выезд на боевое задание сопровождается вот такой песней. Она о любви к родине. Слова корейские, но вот мотив какой-то прям совсем родной, совсем наш. И, конечно, пробыв в такой обстановке буквально три минуты, легко проникаешься энергией этих товарищей.
В руках каждого военного — небольшой мешочек. Спрашиваем у переводчика, что это. Оказывается — земля из Кореи. Они держат ее в кармане у сердца и иногда сжимают в кулаке.
Работа началась рано утром с построения, на котором было много необычного. Ежедневный ритуал — приложиться щекой к флагу КНДР, происходит на рассвете. Инструктаж совмещен с политинформацией. Они здесь по приказу своего уважаемого главнокомандующего Ким Чен Ына.
А он распорядился помогать России после того, как в 2024-м подписал с президентом РФ Владимиром Путиным Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами.
«Российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Подвиги наших предшественников — это хорошая база для развития наших отношений сегодня. Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», — отмечал президент России Владимир Путин.
С той поры военнослужащие КНДР участвовали в освобождении Курской области, а сейчас занимаются разминированием и очисткой от оставленных врагами минных полей и взрывоопасных предметов.
«Обучение они проходили в учебных центрах, там им все аспекты показали. Показали множество боеприпасов, которые встречаются здесь, в том числе и натовские», — рассказал командир саперного батальона с позывным «Лесник».
Наши офицеры говорят: корейские коллеги приехали, уже имея значительный опыт. Но поскольку война здесь совсем особенная, высокотехнологичная, им устроили доподготовку. Вот это все корейские саперы достали из курской земли.
«Кассетный боеприпас идет, и их там находится четыре штуки. Она сбрасывается в воздухе, и он на парашютике аккуратно спускается», — рассказал командир саперной роты, военнослужащий ВС РФ с позывным «Велес».
Командир саперной роты показывает нам невероятно коварную немецкую мину, которая срабатывает на изменение магнитного поля и буквально выпрыгивает из земли. Ну а рядом с ней целая россыпь американских, испанских, английских, французских боеприпасов.
«Мимикрируется взрывчатка под самые разные предметы, под книги, детские игрушки. Они оставляли взрывчатку в объектах гражданской инфраструктуры, в жилых домах, именно с таким расчетом, что придут люди и дальше произойдет подрыв. Мы находимся в постоянном контакте с командованием группировки, расположенной здесь. И всякий раз, встречаясь с нашими коллегами, я говорю им спасибо за ту огромную помощь, которую КНДР оказывает и продолжает оказывать курской земле», — заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Без саперов из КНДР вряд ли бы была возможна сплошная очистка курской земли. Известные своим трудолюбием, они встают засветло и ложатся поздней ночью. Большую часть времени они в поле, где постоянно гремят взрывы.
В этой яме — десять противотанковых мин, которые только что достали из земли. А на этом поле работает робот-сапер. Им управляет корейский воин. Сотни блиндажей остались после уничтожения всушников в Курской области. Каждый надо проверить.
«На полях очень много мин, „лепестков“, „колокольчиков“. Ребята из КНДР очень ответственно подходят, я им благодарен, наблюдаем ежедневно, как они работают, и надеюсь, что весной мы начнем посевную кампанию в Суджанском районе», — рассказал глава Суджанского района Курской области Алексей Спиридонов.
При этом враг все еще делает попытки дотянуться до саперов с помощью беспилотников. FPV изредка долетают и сбиваются корейскими же группами прикрытия. Но посевную кампанию начнут теперь уже точно, не могут не начать. Смотрите, какая сила работает на этот результат и на победу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 нояб
- Саперы из КНДР приняли участие в разминировании Курской области
- 12 нояб
- «Очень много крови потеряли»: выжившая после атаки ВСУ рассказала о чудесном спасении
- 3 нояб
- В частном доме в Судже обнаружили тело женщины без одежды
- 31 окт
- Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
- 29 окт
- Саперы разминируют Курскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 окт
- Правительство РФ выделит свыше 700 млн рублей на здравоохранение Курской области
- 12 окт
- Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
- 12 окт
- Четыре человека и подросток пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
- 12 окт
- Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области
- 11 окт
- Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
81%
Нашли ошибку?