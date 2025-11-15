Как БПЛА помогли уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Оператор разведывательного дрона обнаружил противника, замаскированного в лесополосе.

Расчет беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «ZALA» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций, передвижения техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В ходе выполнения планового облета правого берега Днепра, оператор разведывательного дрона самолетного типа «ZALA» обнаружил выстрел из орудия замаскированного в лесополосе. Выявленные координаты были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. В считанные минуты артиллеристы открыли огонь и предельно точным выстрелом уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с последующей детонацией боеприпасов.

«Я пришел в 24-м году, буквально через месяц я уже работал спокойно. Сам ездил, отрабатывал, приезжал, запускал и сажал. Уже как на опыте, отработали, уехали, то есть стараемся не засиживаться долго, отработали буквально 6-7 минут и уехали. То есть это вместе с выгрузкой и загрузкой», — рассказал техник-оператор БпЛА «ZALA» с позывным «Чибис».

БпЛА «ZALA» имеет довольно большую дальность и продолжительность полета: до 100 км и до 5 часов нахождения в воздушном пространстве. Это позволяет БпЛА вести разведку и патрулировать любые передвижения противника на оккупированной территории в Херсонской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

