Буран на Кольском полуострове отрезал от внешнего мира Териберку
Из-за шторма замело единственную дорогу из поселка.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru
В Мурманской области расчищают дорогу к Териберке. Местным жителям и туристам пришлось провести несколько дней в снежной блокаде. У некоторых сгорели обратные билеты.
Из-за бурана на Кольском полуострове замело единственную дорогу. Мощный циклон сорвал с якорей рыбацкие шхуны. Одно судно опрокинулось на бок и затонуло у берегов. Еще одно унесло в море.
Обошлось без пострадавших. Утечки топлива не обнаружено.
