Буран на Кольском полуострове отрезал от внешнего мира Териберку

В Мурманской области расчищают дорогу к Териберке. Местным жителям и туристам пришлось провести несколько дней в снежной блокаде. У некоторых сгорели обратные билеты.

Из-за бурана на Кольском полуострове замело единственную дорогу. Мощный циклон сорвал с якорей рыбацкие шхуны. Одно судно опрокинулось на бок и затонуло у берегов. Еще одно унесло в море.

Обошлось без пострадавших. Утечки топлива не обнаружено.

