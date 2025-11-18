Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 ноября заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, который приближался к городу.

Беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, был нейтрализован силами противовоздушной обороны Министерства обороны. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Позднее в этот же день он сообщил об уничтожении еще двух дронов, которые также пытался атаковать столицу. По словам мэра, ситуация находится под контролем, а профильные службы оперативно реагируют на последствия падения обломков.

Ранее в этот же день Министерство обороны России уточнило, что силы ПВО по всей стране ликвидировали 31 беспилотник. Ведомство рассказало, что по 10 аппаратов были уничтожены над Воронежской и Тамбовской областями, по три — над Ростовской и Ярославской, два — над Смоленской, а также по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.