Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 173 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сколько беспилотников сбили на подлете к Москве 18 ноября

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 ноября заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, который приближался к городу.

Беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, был нейтрализован силами противовоздушной обороны Министерства обороны. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Позднее в этот же день он сообщил об уничтожении еще двух дронов, которые также пытался атаковать столицу. По словам мэра, ситуация находится под контролем, а профильные службы оперативно реагируют на последствия падения обломков.

Ранее в этот же день Министерство обороны России уточнило, что силы ПВО по всей стране ликвидировали 31 беспилотник. Ведомство рассказало, что по 10 аппаратов были уничтожены над Воронежской и Тамбовской областями, по три — над Ростовской и Ярославской, два — над Смоленской, а также по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.

