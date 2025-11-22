«Оса-АКМ» сбила кипрский беспилотник ВСУ H10 Poseidon. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 247 0

Дрон был уничтожен с расстояния около восьми километров.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» обнаружил разведывательный беспилотник самолетного типа кипрского производства H10 Poseidon, проводивший воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области.

После обнаружения и классификации цели расчет выпустил зенитную ракету и уничтожил дрон с расстояния около восьми километров. Затем расчет российской зенитки переместился на место технического обслуживания комплекса.

БПЛА Poseidon выполнен в основном из композитных материалов, металла нет, но, несмотря на это, комплекс «Оса-АКМ» может обнаружить цель на расстоянии 10-20 километров и гарантированно уничтожить на дистанции 4-10 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
22 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
22 нояб
Су-25 разгромили пункт запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 нояб
Орбан: реакция на мирный план США покажет, состоится ли саммит в Будапеште
21 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Радостное в Днепропетровской области
21 нояб
СБУ давала четкие инструкции пытавшемуся взорвать ж/д пути на Кубани террористу
21 нояб
«Стрела-10М» уничтожила новейший украинский дрон. Лучшее видео из зоны СВО
21 нояб
Гаубица «Мста-С» уничтожила укрепленную позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 нояб
Российская армия освободила район Шахтерский в Красноармейске
20 нояб
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ
20 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году