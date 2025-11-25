Снова слякоть? Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы 25 ноября

Во вторник, 25 ноября, температура в столичном регионе понизится на несколько градусов. На небе будет облачно, правда, с прояснениями. При этом местами ожидаются небольшие осадки, а также гололедица. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

В Москве ожидается похолодание. Температура днем будет колебаться от +1 до -1 градуса. Ночью же стоит ожидать заморозки. Термометры опустятся до -1 градуса.

Днем в Московской области ожидается температура от +2 до -3 градусов. При этом ночью в Подмосковье будет на пару градусов холоднее, чем в столице. Столбики термометров могут опуститься до -3 градусов.

Как днем, так и ночью ожидается южный ветер со скоростью порывов от 4 до 9 м/с.

В то же время атмосферное давление немного увеличится по сравнению с предыдущим днем и дойдет до 748 мм рт. ст.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на следующей недели со значительным снижением температуры вплоть до -47 градусов столкнется целый ряд регионов России. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это связано с холодными воздушными массами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.