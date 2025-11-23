Мороз крепчает: резкое похолодание прогнозируется сразу в трех округах России

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 176 0

Значения будут отставать от нормы на 6-8 градусов.

В России сразу в трех округах нагрянут морозы с 24 ноября

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Тема:
Погода

Метеоролог Вильфанд: Сибирь, Урал и Дальний Восток ожидают сильные морозы

Со значительным понижением температуры столкнуться на следующей неделе Сибирь, Ура и Дальний Восток. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, в указанных регионах жители столкнуться с температурой значительно ниже средней климатической нормы на 6-8 градусов, сопровождаясь внезапным наступлением зимнего режима погоды.

Эксперт объяснил, что причиной таких резких изменений стали холодные воздушные массы, проникающие в регионы. В результате на севере Урала, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, ожидаются экстремально низкие температуры вплоть до минус 40 градусов Цельсия.

Настоящий январский мороз окутает северные территории Сибири — температура здесь упадет на 6-8 градусов ниже обычного уровня и дойдет до отметки минус 35-38 градусов.

Кроме того, резкое снижение температуры затронет и северо-восток Якутии, где показатели термометра достигнут значений минус 43-47 градусов, что на 7-13 градусов ниже обычной зимней нормы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, предстоящая зима в России будет холоднее, чем предыдущая, а декабрь 2025 года может стать самым холодным месяцем за последние 150 лет. Настоящий снегопад обрушился на Петербург, а Мурманск застал снежный шторм. При этом в Москве и Московской области 23 ноября объявлен желтый уровень опасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Погода
