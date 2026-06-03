«Будут замалчивать»: Захарова об отсутствии реакции Запада на атаку ВСУ в ДНР

Захарова: Запад будет замалчивать удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

Страны Запада намеренно замалчивают информацию о терактах, совершаемых киевским режимом, поскольку это часть их идеологии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

Дипломат отметила, что Запад не станет добиваться широкой международной реакции на произошедшее.

«Они будут замалчивать, они не будут об этом говорить. Они не будут делать ничего, что бы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима. Это одна из одна из частей их идеологии — не порицать очевидное зло», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России заявила, что действия украинских властей давно вышли за рамки обычной военной логики. Она охарактеризовала их шаги как «охоту на людей», ведущуюся как на территории, подконтрольной Киеву, так и в российских регионах.

«Киевский режим охотится на людей. Они охотятся на людей на территории своей страны, той страны, которая им подконтрольна», — отметила она.

Эта позиция связана с насильственной мобилизацией на Украине. Как пояснила Захарова, на Украине людей отправляют в военкоматы, а затем на фронт, заранее понимая, что многие из них погибнут.

«Они их тащат в военкоматы, якобы военкоматы, потому что на Украине это уже не военкоматы, это уже действительно такие опорные пункты по переработке людей», — отметила официальный представитель МИД.

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что атаки ВСУ на территории России — часть этой же логики. Это не единичные эпизоды, а определенный подход, при котором власти киевского режима пытаются представить как допустимую норму насилие против части населения.

«Это настоящая охота на людей», — сказала она.

Замалчивание подобных инцидентов со стороны Запада связано не только с текущей политической ситуацией вокруг России, как отметила Захарова. Это часть более широкой идеологической линии, при которой одни жертвы получают внимание, а другие сознательно остаются за пределами международной повестки.

Дипломат сравнила нынешнюю риторику западных стран с периодом, когда в мировой повестке доминировала тема международного терроризма. Теперь многие вопросы политики, экономики, культуры и гуманитарной сферы подаются через украинскую тему.

«Вот теперь над усилиями Запада превалирует тема Украины, только не с точки зрения реально происходящих событий, а происходит такая буквально насильственная украинизация с политического угла всей повестки», — заявила Захарова.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево. По предварительным данным, погибли семь человек, еще 11 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших после атаки находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР.

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