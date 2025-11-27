Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России

Основной удар пришелся на Белгородскую область — там перехвачено 52 дрона.
Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России с 23:00 мск 26 ноября до 8:30 27 ноября уничтожили 118 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, основной удар пришелся на Белгородскую область — там перехвачено 52 дрона. Еще 26 БПЛА сбиты над Курской областью, 18 — над Самарской. По шесть аппаратов ликвидированы в небе над Краснодарским краем и Брянской областью.
Кроме того, по два беспилотника уничтожены над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. По одной цели сбито в районах Волгоградской, Тульской и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря.
Российские регионы регулярно подвергаются налетам беспилотников с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Враг использует не только БПЛА, но и наносит по мирным населенным пунктам в приграничных регионах ракетные удары.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО России уничтожили 19 беспилотников ВСУ за вечер 26 ноября.
