ВС РФ освободили населенный пункт Васюковка в ДНР

|
Продвижение стало результатом решительных действий подразделения «Южной» группировки войск на данном направлении.

Что освободили российские войска 27 ноября 2025 на СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что продвижение стало результатом решительных действий подразделения «Южной» группировки войск на данном направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

