Силы ПВО России за ночь уничтожили 136 украинских дронов над регионами РФ 

В ночь с 27 на 28 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 136 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) направили свои беспилотники на девять российских городов. Больше всего вражеских дронов ВС РФ ликвидировали в небе над Ростовской областью — 46.

Помимо этого, над территорией Саратовской области было уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), над Крымом — 29, над Брянской областью — шесть, над Волгоградской областью — пять, над Воронежской и Московской областями — по два, а над Курской и Калужской областями — по одному.

Еще 12 украинских БПЛА российские военные ликвидировали над акваторией Черного моря и два — над акваторией Азовского моря.

Регионы РФ регулярно подвергаются налетам беспилотников с начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил три года назад. Враг использует не только БПЛА, но и наносит по приграничным населенным пунктам ракетные удары.

