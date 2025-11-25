Два человека пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Украинский беспилотник нанес удар по частному дому.

Пострадавшие Белгородской области от удара дрона

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Из-за атаки украинских дронов по Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

«В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по частному дому. Ранены двое. <…> В доме повреждены крыша, остекление и фасад», — говорится в сообщении главы области.

Он уточнил, что одна из пострадавших — женщина. Она получила черепно-мозговую травму и множество осколочных ранений спины, головы, плеча и ноги. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу.

Мужчина получил баротравму, то есть повреждение тканей организма из-за резкого изменения атмосферного давления. Его доставили в белгородскую городскую больницу № 2.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за ночь силы ПВО России сбили 249 украинских беспилотников.

