Два человека пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области

Украинский беспилотник нанес удар по частному дому.
Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Из-за атаки украинских дронов по Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.
«В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по частному дому. Ранены двое. <…> В доме повреждены крыша, остекление и фасад», — говорится в сообщении главы области.
Он уточнил, что одна из пострадавших — женщина. Она получила черепно-мозговую травму и множество осколочных ранений спины, головы, плеча и ноги. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу.
Мужчина получил баротравму, то есть повреждение тканей организма из-за резкого изменения атмосферного давления. Его доставили в белгородскую городскую больницу № 2.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за ночь силы ПВО России сбили 249 украинских беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 нояб
- Силы ПВО за десять часов сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- 25 нояб
- За ночь силы ПВО России сбили 249 украинских беспилотников
- 25 нояб
- Еще два человека скончались в Таганроге после атаки украинских беспилотников
- 25 нояб
- Один человек погиб при атаке БПЛА в Таганроге
- 25 нояб
- Три человека пострадали в Ростовской области в результате атаки БПЛА
- 25 нояб
- Один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске
- 24 нояб
- Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 БПЛА над регионами России
- 24 нояб
- В Воронежской области повреждены четыре частных дома из-за атаки украинских БПЛА
- 24 нояб
- За ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона
- 23 нояб
- Силы ПВО РФ за четыре часа сбили десять дронов ВСУ над регионами России
Читайте также
93%
Нашли ошибку?