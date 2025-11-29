Наши бойцы продолжают достигать успехов в зоне спецоперации.
Фото, видео: Станислав Красильников/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ
Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по позициям противника, уничтожив несколько опорных пунктов ВСУ, живую силу, тем самым обеспечив продвижение штурмовых подразделений на одном из участков Запорожского направления.
Артиллеристы группировки «Восток» надежно прикрывают наступающие подразделения, ломая систему обороны противника. Их точная работа позволяет уничтожать укрепленные позиции, огневые средства и технику ВСУ, создавая условия для уверенного развития наступления.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
