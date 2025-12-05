«Трусливая атака»: Моди высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Происшествие было направлено на подрыв общечеловеческих ценностей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Премьер-министр Индии Моди назвал теракт в «Крокус Сити Холле» трусливой атакой
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в рамках совместного заявления лидеров в Индии, где президент РФ Владимир Путин находится с госвизитом.
Трагическое происшествие Моди назвал трусливой атакой на общечеловеческие ценности.
«Индия твердо уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности. И наша общность в мировом сообществе — единственная возможность бороться с этим злом сообща», — подчеркнул он.
Теракт в торговом центре «Крокус» случился 22 марта 2024 года. Тогда вооруженные террористы вторглись в концертный зал, а после открыли огонь по посетителям. Преступники также подожгли здание. В огне и от удушья погибли 149 человек и свыше 600 человек пострадали. Еще один человек числится пропавшим без вести, по данным правоохранителей.
Следствие начало рассмотрение дела по теракту в августе 2025 года. Обвиняемые признали вину.
Российский лидер прибыл с госвизитом в Индию по приглашению Моди на 4-5 декабря. Премьер-министр лично встретил Путина, когда он прилетел в страну. Известно, что это десятый по счету визит президента РФ в Индию.
Ранее 5-tv.ru писал, как прошел первый день госвизита Путина в Индию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 нояб
- Защита потерпевших по делу о «Крокусе» попросила повторно провести экспертизы
- 10 окт
- По делу «Крокуса» закончили допрашивать и оглашать показания потерпевших
- 5 окт
- Устроившие теракт в «Крокусе» ждали команды от куратора перед нападением
- 30 сент
- Родные жертв теракта в «Крокусе» не приходят на заседания суда
- 2 сент
- Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение
- 26 авг
- «Снимали с дерева»: появились новые детали задержания исполнителей теракта в «Крокусе»
- 19 авг
- Полиция прибыла через шесть минут после начала стрельбы в «Крокусе»
- 19 авг
- Двое невооруженных мужчин пытались остановить террористов в «Крокусе»
- 13 авг
- «Стрелял с улыбкой на лице»: пострадавшие вспоминают нападение на «Крокус»
- 12 авг
- Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не сообщили полиции о мероприятии
93%
Нашли ошибку?