«Трусливая атака»: Моди высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Происшествие было направлено на подрыв общечеловеческих ценностей.

Что Моди сказал о теракте в Крокус Сити Холле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Премьер-министр Индии Моди назвал теракт в «Крокус Сити Холле» трусливой атакой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в рамках совместного заявления лидеров в Индии, где президент РФ Владимир Путин находится с госвизитом.

Трагическое происшествие Моди назвал трусливой атакой на общечеловеческие ценности.

«Индия твердо уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности. И наша общность в мировом сообществе — единственная возможность бороться с этим злом сообща», — подчеркнул он.

Теракт в торговом центре «Крокус» случился 22 марта 2024 года. Тогда вооруженные террористы вторглись в концертный зал, а после открыли огонь по посетителям. Преступники также подожгли здание. В огне и от удушья погибли 149 человек и свыше 600 человек пострадали. Еще один человек числится пропавшим без вести, по данным правоохранителей.

Следствие начало рассмотрение дела по теракту в августе 2025 года. Обвиняемые признали вину.

Российский лидер прибыл с госвизитом в Индию по приглашению Моди на 4-5 декабря. Премьер-министр лично встретил Путина, когда он прилетел в страну. Известно, что это десятый по счету визит президента РФ в Индию.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел первый день госвизита Путина в Индию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
14 нояб
Защита потерпевших по делу о «Крокусе» попросила повторно провести экспертизы
10 окт
По делу «Крокуса» закончили допрашивать и оглашать показания потерпевших
5 окт
Устроившие теракт в «Крокусе» ждали команды от куратора перед нападением
30 сент
Родные жертв теракта в «Крокусе» не приходят на заседания суда
2 сент
Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение
26 авг
«Снимали с дерева»: появились новые детали задержания исполнителей теракта в «Крокусе»
19 авг
Полиция прибыла через шесть минут после начала стрельбы в «Крокусе»
19 авг
Двое невооруженных мужчин пытались остановить террористов в «Крокусе»
13 авг
«Стрелял с улыбкой на лице»: пострадавшие вспоминают нападение на «Крокус»
12 авг
Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не сообщили полиции о мероприятии
