Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ

Пока в Москве декабрь по температурному режиму соответствует ноябрю.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Вильфанд: в Сибири к концу недели температура может опуститься до –40 градусов
Температура воздуха в Сибири может опуститься до минус 40 градусов в субботу и воскресенье 6 и 7 декабря, а также в начале следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости.
По словам специалиста, на данный момент температура в Сибири превышает норму на 8-9 градусов, однако впереди регион ждет резкое похолодание. Это связано с воздушными массами из Северного Ледовитого океана.
«В конце этой недели, особенно в начале следующей, температура резко понизится», — сказал метеоролог.
В Красноярске, как уточнил Роман Вильфанд, столбики термометров тоже опустятся до рекордно низких значений — минус 40 градусов.
До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что сейчас в Москве декабрь по температурному режиму соответствует ноябрю. Снега в российской столице пока не ожидается.
Ранее 5-tv.ru писал, что синоптики предупредили москвичей и петербуржцев о похолодании в первые выходные декабря. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уверен: в эти выходные погода начнет меняться.
