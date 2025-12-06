Москвичей и петербуржцев предупредили о похолодании в первые выходные декабря

|
Давид Андриясов
В воскресенье в обеих столицах начнется мокрый снег.

Погода в Москве и Санкт-Петербурге 6 и 7 декабря 2025 года

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Погода

Синоптик Леус предупредил о похолодании на выходных в Москве и Петербурге

В первые зимние выходные погода начнет меняться в сторону похолодания. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Суббота будет теплой, а в воскресенье погода начнет меняться», — проинформировал специалист в Telegram-канале.

По словам синоптика, в Москве в субботу ожидаются небольшие дожди, облачная погода и температура от +2 до +4 градусов. В воскресенье в столице начнется мокрый снег, а температура опустится до нуля.

Леус также рассказал о прогнозе для Санкт-Петербурга. В субботу в городе будут дожди, температура от +2 до +4 градусов, а в воскресенье температура понизится, и дожди перейдут в мокрый снег.

Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на ведущего специалиста «Метеоновости» Татьяну Позднякову, слабый снегопад возможен в столице на следующей неделе, но более заметные осадки могут вернуться только в конце второй или в начале третьей декады декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Погода
