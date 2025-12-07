Зима сделает паузу: какая погода ожидает москвичей на второй неделе декабря

|
Несколько дней подряд воздух будет прогреваться почти до весенних значений, однако синоптики предупреждают, что расслабляться пока рано.

Какая погода будет в Москве в середине декабря 2025 года

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Тема:
Погода

В Москве с 11 декабря начнется период необычно теплой для начала зимы погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Температура воздуха окажется на четыре–шесть градусов выше климатической нормы и поднимется до плюс пяти — плюс семи градусов днем.

Специалист уточнил, что ночью показатели будут держаться от 0 до плюс двух градусов, а юго-западный ветер станет одним из факторов потепления. В пятницу прогнозируется от нуля до плюс пяти градусов в течение суток. Возможны небольшие осадки, однако снега, способного сформировать устойчивый покров, синоптики не ожидают.

На выходных температура немного понизится: ночью — до минус четырех градусов, днем — от минус трех до плюс двух.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ. Температура воздуха в Сибири может опуститься до минус 40 градусов 7 декабря. Это связано с воздушными массами из Северного Ледовитого океана.

