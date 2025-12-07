Зима сделает паузу: какая погода ожидает москвичей на второй неделе декабря

Несколько дней подряд воздух будет прогреваться почти до весенних значений, однако синоптики предупреждают, что расслабляться пока рано.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
В Москве с 11 декабря начнется период необычно теплой для начала зимы погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Температура воздуха окажется на четыре–шесть градусов выше климатической нормы и поднимется до плюс пяти — плюс семи градусов днем.
Специалист уточнил, что ночью показатели будут держаться от 0 до плюс двух градусов, а юго-западный ветер станет одним из факторов потепления. В пятницу прогнозируется от нуля до плюс пяти градусов в течение суток. Возможны небольшие осадки, однако снега, способного сформировать устойчивый покров, синоптики не ожидают.
На выходных температура немного понизится: ночью — до минус четырех градусов, днем — от минус трех до плюс двух.
Ранее, писал 5-tv.ru, Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ. Температура воздуха в Сибири может опуститься до минус 40 градусов 7 декабря. Это связано с воздушными массами из Северного Ледовитого океана.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 7 дек
- Без зонта и шарфа: синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 7 декабря
- 6 дек
- Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ
- 6 дек
- Москвичей и петербуржцев предупредили о похолодании в первые выходные декабря
- 5 дек
- Новый циклон: синоптики назвали сроки возвращения снега в Москву
- 3 дек
- В декабре в Подмосковье можно собирать грибы для новогоднего стола
- 3 дек
- Московских водителей призвали сохранять внимательность из-за тумана
- 2 дек
- В Москве снова ожидается туман с ограниченной видимостью
- 1 дек
- В Москве введен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
- 30 нояб
- В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
- 29 нояб
- Зима не придет? Москвичам назвали время формирования снежного покрова
Читайте также
87%
Нашли ошибку?