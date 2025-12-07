Мощная вспышка на Солнце: магнитные бури накроют Землю на предстоящей неделе

ИКИ РАН: возможны сильные геомагнитные возмущения 9 и 10 декабря

Серия заметных магнитных бурь пройдет на Земле в ближайшие дни. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

По данным специалистов, во вторник и среду, 9 и 10 декабря, возможны геомагнитные возмущения уровня G2–G3 — от умеренных до сильных. Их вызовет поток плазмы, дошедший до Земли после ночной вспышки класса M8.1.

Ученые подчеркнули, что, хотя сама вспышка оказалась средней по мощности, ее эпицентр пришелся точно на направление Солнце — Земля, что усилило ожидаемое воздействие. Ослабляющих факторов в данном случае нет, поэтому удар по магнитосфере планеты прогнозируется практически напрямую.

По расчетам, максимальное влияние бурь придется на вторую половину 9 декабря. Высокие показатели геомагнитных индексов создают предпосылки для появления ярких полярных сияний, которые можно будет заметить в расширенной географической зоне.

Известно, что солнечные вспышки способны вызывать сбои в работе энергосистем, навигационного оборудования и промышленных сетей, а также влиять на ориентацию мигрирующих животных. При этом ученые пока не пришли к единому мнению о том, отражается ли подобная активность на самочувствии людей, но многие отмечают изменение в состоянии здоровья в такие дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой будет солнечная активность в декабре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.