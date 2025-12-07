Мощная вспышка на Солнце: магнитные бури накроют Землю на предстоящей неделе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Они создадут благоприятные условия для формирования полярных сияний.

Когда ждать сильную магнитную бурю

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

ИКИ РАН: возможны сильные геомагнитные возмущения 9 и 10 декабря

Серия заметных магнитных бурь пройдет на Земле в ближайшие дни. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

По данным специалистов, во вторник и среду, 9 и 10 декабря, возможны геомагнитные возмущения уровня G2–G3 — от умеренных до сильных. Их вызовет поток плазмы, дошедший до Земли после ночной вспышки класса M8.1.

Ученые подчеркнули, что, хотя сама вспышка оказалась средней по мощности, ее эпицентр пришелся точно на направление Солнце — Земля, что усилило ожидаемое воздействие. Ослабляющих факторов в данном случае нет, поэтому удар по магнитосфере планеты прогнозируется практически напрямую.

По расчетам, максимальное влияние бурь придется на вторую половину 9 декабря. Высокие показатели геомагнитных индексов создают предпосылки для появления ярких полярных сияний, которые можно будет заметить в расширенной географической зоне.

Известно, что солнечные вспышки способны вызывать сбои в работе энергосистем, навигационного оборудования и промышленных сетей, а также влиять на ориентацию мигрирующих животных. При этом ученые пока не пришли к единому мнению о том, отражается ли подобная активность на самочувствии людей, но многие отмечают изменение в состоянии здоровья в такие дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой будет солнечная активность в декабре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
5 дек
Грядет шторм? Ждать ли магнитную бурю 6 декабря
3 дек
Сильнейшая активность: прогноз магнитной бури по часам на 4 декабря
2 дек
Ждать ли бури? Какой будет солнечная активность в декабре
27 нояб
Какой будет магнитная буря 27 ноября: подробный прогноз и методы защиты
26 нояб
Метеозависимым приготовиться! Какой силы будет магнитная буря 26 ноября
25 нояб
Грядет шторм? Какой будет магнитная буря 25 ноября
19 нояб
Грозит летальным исходом: кому важно быть внимательным во время магнитных бурь
13 нояб
Интенсивные вспышки: геомагнитный прогноз на 13 ноября
12 нояб
Скрытая сторона: невролог указал на влияние инфразвука при магнитных бурях
12 нояб
Земля утратила связь со спутниками из-за мощной магнитной бури
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:36
«Бригада по прокачке денег»: Захарова назвала Украину центром международной коррупции
21:11
На востоке Москвы из-за взрыва петарды пострадал 12-летний мальчик
20:59
На площадках «Зимы в Москве» начали собирать новогодние подарки для участников СВО
20:40
Мощная вспышка на Солнце: магнитные бури накроют Землю на предстоящей неделе
20:21
Эрмитаж добился демонтажа строительного городка после ограбления Лувра
20:00
«Профессиональные Санта-Клаусы» рассказали о самых забавных случаях на работе

Сейчас читают

«Завтрак работает за вас весь день»: что такое эффект второго приема пищи
«Профессиональные Санта-Клаусы» рассказали о самых забавных случаях на работе
Хроническое воспаление: татуировки могут увеличивать риск рака почти на 30%
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео