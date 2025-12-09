Москвичи перевели на помощь участникам СВО более 140 миллионов рублей

Москвичи перечислили свыше 140 миллионов рублей на сайте городской программы лояльности «Миллион призов» в поддержку участников специальной военной операции и на оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий России.

Жители столицы направляют баллы, которые получают за участие в электронных проектах «Активный гражданин», «Город идей», «Наш город», «Электронный дом» и других. Москвичи могут переводить от 500 до пяти тысяч городских баллов неограниченное количество раз. Они превращаются в реальную помощь: один балл равен одному рублю.

Благотворительная инициатива появилась в августе 2024 года на сайте городской программы лояльности «Миллион призов», она была поддержана фондом «Народный фронт. Всё для победы!» и другими общественными организациями. Собранные средства направляют на закупку снаряжения и техники для военнослужащих (бронежилетов, теплой зимней одежды, средств наблюдения и автомобилей), а также на приобретение медикаментов, продуктов, стройматериалов и предметов первой необходимости для жителей новых и приграничных территорий.

Чтобы сделать пожертвование, потребуется авторизоваться на сайте «Миллион призов» с помощью Mos ID и в разделе «Поощрения» найти категорию «Благотворительность». Далее следует выбрать карточку фонда, указать сумму пожертвования и нажать «Оформить заказ».

Баллы автоматически спишутся с личного счета пользователя, а их денежный эквивалент будет перечислен в выбранную организацию. Дополнительную информацию о некоммерческих партнерах городской программы лояльности также можно найти в разделе «Благотворительность».

Каждое пожертвование подтверждается персональным промокодом. Он доступен в разделе «Заказы» личного кабинета на сайте городской программы лояльности. Чтобы отследить перевод баллов в адрес выбранного фонда, нужно перейти на сайт организации по ссылке, размещенной в описании карточки фонда. Далее открыть соответствующий реестр пожертвований, указать период для сверки и с помощью поиска найти свой промокод. Его наличие подтверждает, что фонд получил пожертвование. Данные в реестрах обновляются ежемесячно.

Благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для победы!» оказывает поддержку военнослужащим на передовой, а также жителям новых и приграничных территорий, пострадавшим от боевых действий и попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Городская программа лояльности «Миллион призов» позволяет использовать баллы, начисленные за активное участие в электронных проектах Правительства Москвы, для получения разнообразных товаров и услуг организаций-партнеров. Накопленные баллы открывают доступ к промокодам на скидки в магазинах и кафе, билетам на мероприятия и в парки. Кроме того, их можно направить на благотворительность и помощь подопечным фондов, а также на пополнение баланса транспортной карты «Тройка» или парковочного счета. Участники программы могут выбрать варианты применения баллов в специальных категориях на сайте «Миллион призов»: поддержать столичных предпринимателей, некоммерческие организации и общественные инициативы. Проект реализует ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.