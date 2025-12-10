Работа FPV-дронов в Запорожской области

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Восток» с помощью FPV-дронов уничтожили группу тяжелых гексакоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), известных как «Баба Яга», в Запорожской области. Аппараты были обнаружены в районе населенного пункта Гуляйполе во время выполнения задач по противодействию беспилотной авиации противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Для нейтрализации гексакоптеров применили ударные FPV-дроны, которые поразили цели в воздухе. Такое уничтожение исключило дальнейшее использование тяжелых коптеров на данном участке линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

