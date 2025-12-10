Российские силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь

БПЛА были сбиты над Брянской, Калужской и другими областями.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
За прошедшую ночь российские дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Над Брянской областью ликвидировали 16 беспилотников, над Калужской — два, еще по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО РФ в ночь с 8 на 9 ноября сбили 121 украинский дрон над регионами России. Тогда атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 12 городов.
Российские территории подвергаются ударам ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики как атакуют приграничные регионы БПЛА, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.
