Российские силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

БПЛА были сбиты над Брянской, Калужской и другими областями.

Сколько украинских БПЛА сбили над Россией 10 ноября

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

За прошедшую ночь российские дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Над Брянской областью ликвидировали 16 беспилотников, над Калужской — два, еще по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО РФ в ночь с 8 на 9 ноября сбили 121 украинский дрон над регионами России. Тогда атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 12 городов.

Российские территории подвергаются ударам ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики как атакуют приграничные регионы БПЛА, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

