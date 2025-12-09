Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) за прошедшую ночь перехватили 121 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 декабря до 7.00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в публикации.

Как уточнили в военном ведомстве, атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 12 городов. Так, над Белгородской областью российские военнослужащие сбили 49 БПЛА, над Крымом — 22, над Рязанской областью — десять, над Воронежской областью — девять, над Ростовской областью и Республикой Калмыкия — по пять, над Нижегородской областью — четыре, над Липецкой областью — три, над Курской областью и Краснодарским краем — по два, над Тульской и Брянской областями — по одному.

Кроме того, в ночь на 9 декабря ПВО РФ отразили атаку восьми украинских дронов над акваторией Каспийского моря.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области жители трех населенных пунктов остались без электричества. Это произошло из-за атак украинских беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.