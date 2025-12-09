Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Среди них — 49 над территорией Белгородской области.

Сколько ПВО уничтожило украинских дронов в ночь на 9 декабря

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) за прошедшую ночь перехватили 121 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 декабря до 7.00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в публикации.

Как уточнили в военном ведомстве, атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 12 городов. Так, над Белгородской областью российские военнослужащие сбили 49 БПЛА, над Крымом — 22, над Рязанской областью — десять, над Воронежской областью — девять, над Ростовской областью и Республикой Калмыкия — по пять, над Нижегородской областью — четыре, над Липецкой областью — три, над Курской областью и Краснодарским краем — по два, над Тульской и Брянской областями — по одному.

Кроме того, в ночь на 9 декабря ПВО РФ отразили атаку восьми украинских дронов над акваторией Каспийского моря.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области жители трех населенных пунктов остались без электричества. Это произошло из-за атак украинских беспилотников.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

