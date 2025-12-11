Третьи сутки снегопада: на Камчатке продолжает бушевать циклон
За несколько дней выпала месячная норма осадков.
Фото, видео: 5-tv.ru
На Камчатке за несколько дней выпала месячная норма осадков
На Камчатке никак не могут справиться с последствиями мощных снегопадов.
В сугробах утонула краевая столица. По улицам и дворам Петропавловска-Камчатского невозможно пройти, автомобили застревают. Многие жители сами чистят подходы к подъездам и парковкам. Снежный циклон обрушился на полуостров в начале недели. И всего за несколько дней в регионе выпало столько снега, сколько обычно бывает за весь декабрь.
Ранее 5-tv.ru писал, что 31 декабря Москву может буквально завалить снегом. В новогоднюю ночь столбики термометров опустятся максимум до -7 градусов. Однако днем 1 января температура воздуха, вероятнее всего, вновь будет чуть выше нуля.
Синоптик Александр Ильин уточнил: в последний день уходящего года температура воздуха опустится ниже нуля. При этом сильных морозов ждать не стоит.
Сейчас в московском регионе погода соответствует ноябрьским показаниям.
