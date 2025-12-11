Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Сколько летевших на Москву дронов ВСУ уничтожено 11 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Из его публикации следует, что на месте падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб в данный момент.

На российские территории Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно наносят удары. Это происходит с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Так, украинские боевики атакуют приграничные регионы БПЛА, а также наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru, писал, что силы ПВО РФ уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву. Вследствие массированной атаки украинских дронов на столичный регион закрыты почти все аэропорты. В Росавиации отмечали, что были отменены десятки рейсов на вылет и столько же на прилет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

