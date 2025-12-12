Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине

Государства Европейского союза (ЕС) сопротивляются любым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим, как русофобы в странах Западной Европы, прежде всего в руководстве ЕС, Еврокомиссии, яростно сопротивляются любым дипломатическим инициативам, которые могли бы приблизить мир с учетом интересов России», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, в настоящее время для России приоритетом является стремление к миру, поэтому российская сторона изначально предпринимала все возможные усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Представитель МИД РФ указала, что Европа продолжает «цинично врать» своим гражданам, что развязанная ими же война против РФ — некое экономически выгодное мероприятие, которое ничего не будет стоить европейцам.

«Оно уже якобы приносит свои плоды. Да, оно плоды уже европейцам с Западом принесло. Правда, плоды гнилые», — добавила Захарова.

Кроме того, дипломат выразила уверенность в том, что рано или поздно граждане Западной Европы и всего мира осознают, что боевые действия финансируются из их налогов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Великобритании начали готовить общественное мнение к военным потерям на Украине, публично признав гибель своего кадрового военного на территории этой страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.