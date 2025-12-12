Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 4-летней Влады
У девочки — врожденный порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто помог маленькой Владе! Накануне мы рассказывали о 4-х летней девочке с врожденным пороком сердца.
Она уже перенесла несколько операций, но теперь нужна еще одна, на которую семье не хватает трех миллионов рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!.
