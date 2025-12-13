В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»

Мария Гоманюк
Экспозиция представлена в формате сказочного маршрута с увлекательными испытаниями и играми для посетителей.

Что представлено на выставке Книга сказок в Москве

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Книги

Интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок» открылась на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Об этом написало информагентство РИА Новости.

Известно, что экспозиция построена в формате сказочного маршрута с увлекательными испытаниями и играми для посетителей. По словам генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Виртуозовой, проект выходит за рамки привычного музейного формата.

«Не могу сказать, что это выставка… Это сказочное путешествие. <…> Маршрут так выстроен, что нужно пройти разные испытания. Сказка — это всегда очень строгий сюжет: он начинается по определенным правилам, и потом обязательно (Герою. — Прим. Ред.) нужно пройти испытания для того, чтобы измениться и стать лучше», — сказала она.

Маршрут стартует в библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены редкие музейные экспонаты.

Особое внимание в проекте уделено детской аудитории. Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул, что одна из ключевых задач Национального центра — формирование гражданственности и укрепление национальной идентичности у подрастающего поколения.

«И, безусловно, пройдя вот эти сказки, пройдя этим маршрутом, дети точно будут гордиться тем, что они — граждане Российской Федерации», — добавил Жарич.

Идея единства и культурного многообразия России — центральная тема экспозиции.

Выставка оформлена в виде восьми «частей леса», каждая из которых представляет сказочные традиции одного из регионов страны. В проекте приняли участие Вологодская и Рязанская области, Ставропольский край, Республика Мордовия, Карелия, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и Калининградская область.

Все пространство поделено на тематические зоны, среди которых есть «Сказочная библиотека», «Зимние сказки», «Русская изба и сказочный сад», «Дремучий лес и Лукоморье», «Терем» и «Дубрава».

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что каждый регион стремился показать собственную самобытность и связь своей истории с общей русской культурной традицией.

Финальной точкой маршрута является поиск пера Жар-птицы, возможность загадать желание и увидеть инсталляцию «Пир на весь мир». Здесь же располагается сцена, на которой пройдут новогодние мероприятия Национального центра «Россия».

Национальный центр «Россия» создали по распоряжению президента России Владимира Путина. Его задача — сохранить наследие Международной выставки-форума «Россия» и на постоянной основе демонстрировать достижения страны, ее регионов и граждан при участии федеральных органов власти, государственных компаний и корпораций.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Санкт-Петербурге отрыли выставку, посвященную поэтам начала XX века.

