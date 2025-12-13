«Желтый» уровень опасности в Москве продлили на три дня из-за гололедицы

Метеоусловия сохранят потенциальную опасность на дорогах до середины недели.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве режим повышенного внимания из-за гололедицы
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области решено сохранить еще на трое суток из-за риска образования гололедицы на проезжей части. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«В период до 21:00 мск вторника, 16 декабря, на дорогах возможно образование гололедицы, в связи с этим продлено действие „желтого“ погодного уровня», — сообщили ТАСС в ведомстве. сообщение ТАСС.
Такой уровень в системе метеообозначений считается средним и указывает на вероятность неблагоприятных погодных факторов.
Синоптики также отметили, что в начале недели в регионе ожидается колебание температур около нуля. В дневные часы прогнозируются значения от -3 до +2 градусов, не исключается небольшой снег.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области был введен особый режим из-за сильных снегопадов и резкого похолодания. К устранению последствий непогоды привлекли аварийные бригады. В ряде муниципалитетов из-за снежных заносов фиксировались перебои с электроснабжением. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рекомендовал жителям по возможности отказаться от поездок, прогулок и использования личного транспорта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 дек
- В Пензенской области ввели режим ЧС из-за снегопадов
- 12 дек
- Не простыть бы: какая погода будет в Москве 12 декабря 2025 года
- 11 дек
- Третьи сутки снегопада: на Камчатке продолжает бушевать циклон
- 11 дек
- Мокро, зато тепло: какая погода будет в Москве 11 декабря
- 9 дек
- Снег будет? Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь
- 8 дек
- Турецкий курорт парализован: Аланья ушла под воду после мощных ливней
- 8 дек
- Снежный шторм парализовал работу курорта Шерегеш
- 7 дек
- Снега не будет? Какая погода ожидает москвичей до конца следующей недели
- 7 дек
- Зима сделает паузу: какая погода ожидает москвичей на второй неделе декабря
- 7 дек
- Без зонта и шарфа: синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 7 декабря
Читайте также
79%
Нашли ошибку?