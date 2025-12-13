«Желтый» уровень опасности в Москве продлили на три дня из-за гололедицы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Метеоусловия сохранят потенциальную опасность на дорогах до середины недели.

В Москве режим повышенного внимания из-за гололедицы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Погода

В Москве режим повышенного внимания из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области решено сохранить еще на трое суток из-за риска образования гололедицы на проезжей части. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«В период до 21:00 мск вторника, 16 декабря, на дорогах возможно образование гололедицы, в связи с этим продлено действие „желтого“ погодного уровня», — сообщили ТАСС в ведомстве. сообщение ТАСС.

Такой уровень в системе метеообозначений считается средним и указывает на вероятность неблагоприятных погодных факторов.

Синоптики также отметили, что в начале недели в регионе ожидается колебание температур около нуля. В дневные часы прогнозируются значения от -3 до +2 градусов, не исключается небольшой снег.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области был введен особый режим из-за сильных снегопадов и резкого похолодания. К устранению последствий непогоды привлекли аварийные бригады. В ряде муниципалитетов из-за снежных заносов фиксировались перебои с электроснабжением. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рекомендовал жителям по возможности отказаться от поездок, прогулок и использования личного транспорта.

Тема:
Погода
