В Пензенской области ввели режим ЧС из-за снегопадов

Из-за резкого наступления холодов и снегопада в Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

На ликвидацию последствий вышли аварийные бригады, в некоторых районах из-за снегопада была отключена электроэнергия. Губернатор призвал пензенцев воздержаться от поездок и прогулок, а также не пользоваться личными автомобилями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сбывшемся прогнозе резкого ухудшения погоды в Москве. Гидрометцентр анонсировал в столице сильную облачность, осадки, переходящие в снег, метель, местами — налипание мокрого снега и сильную гололедицу на улицах, а также ветер с западного направления со скоростью 6–11 метров и падение температуры до минус девяти градусов.

Также ранее сообщалось, что жители Камчатки с трудом справляются с последствиями мощных снегопадов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что Россию ждут аномальные морозы — в частности, в Сибири ожидалось снижение температуры воздуха до минус 40 градусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.