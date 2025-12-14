«Играет с огнем»: вице-премьер Италии — о бессрочной блокировке активов РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 64 0

Заместитель премьер-министра Маттео Сальвини призвал Европу прекратить военную помощь Украине.

Как в Италии отнеслись к бессрочной блокировке активов РФ

Фото: www.globallookpress.com/Vincenzo Nuzzolese

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Вице-премьер Италии назвал бессрочную блокировку активов РФ рискованным шагом ЕС

Бессрочная блокировка замороженных российских активов — это необдуманный и рискованный шаг со стороны руководства Евросоюза. Такое мнение озвучил заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини. Его слова привело агентство ANSA.

«Хочу напомнить, что в России работают 314 итальянских компаний, поэтому в этом смысле Брюссель играет с огнем. Это рискованно и необдуманно, потому что у нас свободный рынок и мы не в состоянии войны с Россией», — отметил политик.

Кроме того, Сальвини заявил, что Европе необходимо прекратить оказывать военную помощь Украине. В качестве аргументов он привел «разъедающую» Киев коррупцию, а также усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса. По словам вице-премьера, действия главы Белого дома «бойкотируются некоторыми в Европе».

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что замороженные активы России будут оставаться заблокированными до завершения конфликта. К тому же важным условием возвращения средств он назвал выплаты Москвой «компенсации» Киеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке суверенных активов России, размер которых составляет около 210 миллиардов евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
13 дек
«Чувствительный вопрос»: Трамп резко усилил давление на Зеленского
13 дек
«Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы
13 дек
«Мы много сделали»: Трамп о прогрессе по урегулированию украинского кризиса
13 дек
Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта
12 дек
Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине
9 дек
«Находить компромисс»: Зеленский заявил о сокращении мирного плана до 20 пунктов
8 дек
«До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским
7 дек
Келлог назвал два основных вопроса касательно урегулирования конфликта на Украине
5 дек
Ушаков назвал переговоры по Украине одной из главных тем разговора Путина и Моди
4 дек
Путин отметил желание Трампа завершить украинский конфликт
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:19
Освобождение Северска: ключевая победа открывает путь к Славянску и Краматорску
2:58
В многоэтажке на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар
2:39
В России упростят процедуру оформления жилья с 2026 года
2:19
«Обнаружила пресс»: 42-летняя Наталья Рудова поразила подписчиков формой
2:00
«Играет с огнем»: вице-премьер Италии — о бессрочной блокировке активов РФ
1:41
Мерц сообщил о конце эпохи Pax Americana для Европы

Сейчас читают

Глава Реутова Филипп Науменко скончался в возрасте 39 лет
Что полезнее для здоровья: спать или качаться в спортзале? Ученые дали ответ
Пропавший мальчик, монстры и тайна Изнанки: о чем был первый сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026