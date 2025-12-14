Вице-премьер Италии назвал бессрочную блокировку активов РФ рискованным шагом ЕС

Бессрочная блокировка замороженных российских активов — это необдуманный и рискованный шаг со стороны руководства Евросоюза. Такое мнение озвучил заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини. Его слова привело агентство ANSA.

«Хочу напомнить, что в России работают 314 итальянских компаний, поэтому в этом смысле Брюссель играет с огнем. Это рискованно и необдуманно, потому что у нас свободный рынок и мы не в состоянии войны с Россией», — отметил политик.

Кроме того, Сальвини заявил, что Европе необходимо прекратить оказывать военную помощь Украине. В качестве аргументов он привел «разъедающую» Киев коррупцию, а также усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса. По словам вице-премьера, действия главы Белого дома «бойкотируются некоторыми в Европе».

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что замороженные активы России будут оставаться заблокированными до завершения конфликта. К тому же важным условием возвращения средств он назвал выплаты Москвой «компенсации» Киеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке суверенных активов России, размер которых составляет около 210 миллиардов евро.

