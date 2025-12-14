Тру-крайм без купюр: мода на «настоящее преступление» меняет границы допустимого

Тру-крайм вошел в ТОП-5 самых популярных жанров публицистики и аудиоконтента

В последние годы мы видим рост популярности нового медийного жанра, который на Западе называют «тру-крайм», то есть «настоящее преступление», когда фокус на деталях.

Это может быть телесериал на основе реальных событий, это могут быть интервью с преступниками, это могут быть книги с подробным описанием убийств, насилия, чувств злодея. Это главная черта данного жанра — смакование преступлений. К чему это ведет, расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По одному из самых резонансных дел Екатеринбурга следователи успели собрать толстую папку. Внутри — не просто рутинные протоколы. Внутри — аккуратно расчлененная и систематизированная тьма. Ее имя — Артем Ваганов, местный учитель музыки. Журналисты окрестили его «маньяком-балалаечником».

На протяжении долгого времени он у себя дома душил детей целлофановыми пакетами. Многие, кто знаком с делом, нашли в его действиях сходство с советским душегубом Анатолием Сливко, тот тоже душил подростков и называл это экспериментами. Но психотип и детство этих людей сильно отличаются

Вот небольшой и важный штришок в биографии Ваганова: на третьем этаже два окна — кухня и зал — однокомнатная квартира всего 30 квадратных метров. Выяснилось, что почти всю свою жизнь подозреваемый делил угол в этой однушке с двумя женщинами — с родной матерью и престарелой бабушкой.

Соседи, кто знал Ваганова с детства, уверяют, проблемы в развитии были заметны уже с подросткового возраста.

Будущее школьника Ваганова было предопределено. Мать настояла, чтоб юноша пошел по ее стопам и стал учителем. Никакого права личного выбора. И только после ее смерти, балалаечник стал заниматься тем, что ему истинно нравилось. Самое интересное — что хранилось в квартире балалаечника.

— Проведены следственные действия. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение.

— Что именно было изъято?

— Тайна следствия, — сообщила старший следователь Анна Бабашкина.

Это действительно тайна. Но не юридическая, а экзистенциальная. Умер ли кто-то? Физически — возможно, нет. Но Ваганов вылавливал что-то иное — последний вздох, превращающийся в хрип, панический блеск в глазах. Но при этом, он публично отрицает, что в его действиях была хоть какая-то маниакальность

«Меня представили как маньяка. Это не так. Откуда версия, что я кого-то хотел убить? Не знаю. Никого убивать я не хотел. В мыслях этого не было», — заявил мужчина в суде.

Происходящее на этих кадрах он называет исследованием. В точности, как у его кумиров. Анализ интересов подозреваемого — это вскрытие его психики. Диагноз — библиогенный психоз. Ваганов был адептом «тру-крайма»

И это, возможно, повлияло на развитие психики подозреваемого. По некоторым данным, от простых детективных историй с классической паутиной расследования «балалаечник» стал переходить на сюжеты поострее, где чуть ли не детально описывались и сами убийства, и то, что в этот момент чувствовал маньяк.

Переход на жесткий, нефильтрованный нарратив. Книги и фильмы, где авторы, прикрываясь «документальностью», с почти хирургическим сладострастием препарируют мотивы, методы, ощущения серийных убийц. Психиатры увидели отклонение даже в истерике Ваганова во время судебного заседания, — когда тот просил журналистов дождаться его официального заявления

«Опять же, почему он кричал: „Я дам интервью, корреспондентов мне, СМИ и так далее“, почему? Может быть, это как раз было какой-то возможностью для него вообще себя заявить хоть как-то? Сидит такой, тренькает на балалайке. Чего? Как? А здесь есть какая-то возможность», — пояснил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

И поклонников таких произведений миллионы, если не больше.

— Сколько в день свободного времени уходит лично у вас на тру-крайм?

— Ну, может быть, если считать какие-то просто видео для фона, то несколько часов. Если прямо детального изучения, то смотря какой материал. То есть я могу увлечься на день, а то и больше, — поделилась поклонница жанра «тру-крайм» Дарья Денисова.

Небольшая статистка: российские музыкальные платформы фиксируют невероятную популярность подкастов в стиле «тру-крайм» — прослушивание выросло на 77%. В этом же году количество авторов на видеохостингах также увеличилось на 25%. В целом, категория «тру-крайм» вошла в топ пять самых популярных жанров, как в аудио, так и в публицистике. Как правило, в таких книгах автор не смущается и выдает все, даже самые грязные подробности преступления.

— В чем была необходимость абзаца, где мы видим в мельчайших подробностях то, как маньяк раскрывается?

— Я ни в чем не вру. Разумеется, есть маркировка «18+». Если он моложе и туда полез, это его проблемы, — отметил писатель Александр Рогоза.

Вот он, ритуал абсолюции — маркировка «18+». Магическая формула, снимающая с автора всю ответственность. Ядовитый сплав упакован в целлофановую обертку «для взрослых». Режиссеры признают: в погоне за правдоподобием некоторые их коллеги все чаще создают не разоблачающие хорроры, а гипнотически-притягательные портреты. Культ жестокости подменяет ее анализ.

«Это вопрос вкуса, это вопрос, ну, и в какой-то степени таланта, потому что мне кажется, что можно было бы обойтись без страшных таких прямых кадров», — прокомментировал кинорежиссер Егор Кончаловский.

Главный вопрос: могли ли кадры и строчки, детально описывающие чудовищные поступки Анатолия Сливко и других маньяков, взрастить в тихом и застенчивом учителе музыки его темного двойника? Точно ответить никто не берется. Доподлинно известно, что больше никому Ваганов не навредит. Он под стражей. Его эксперименты прекращены. В кулуарах следователи задаются другим вопросом: а сколько еще таких «балалаечников» может появиться из-за воздействия постоянного чтения и просмотра материалов, в которых авторская так называемая честность частенько переступает через общепринятую мораль?

