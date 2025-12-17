Ученые сообщили о неожиданном ускорении солнечного ветра

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Пик магнитных возмущений ожидается в ночь на четверг.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Астрономы ИКИ РАН сообщили о неожиданном ускорении солнечного ветра

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали ускорение солнечного ветра, которое развивается быстрее, чем ожидалось ранее. Об этом ученые рассказали в Telegram-канале лаборатории.

«Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра», — отметили специалисты.

Как пояснили исследователи, причиной стал выход крупной корональной дыры в область, влияющую на Землю. Изначально предполагалось, что до максимальных значений скорости ветра осталось еще около суток, однако процесс пошел быстрее прогнозов.

Согласно текущим расчетам, пик магнитных возмущений ожидается в ночь на четверг. В то же время специалисты не исключили, что при дальнейшем ускорении солнечного ветра этот максимум может наступить раньше.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, самыми тяжелыми днями для метеозависимых в этом месяце могут стать 23 и 30 декабря, когда сила магнитных бурь достигнет пяти баллов.

Тема:
Магнитные бури
