Белоусов: силы ПВО Москвы должны стать основой для защиты неба над всей Россией

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 54 0

Роль региональных штабов в обеспечении обороны от беспилотников существенно повысилась.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО в соответствии с недавним поручением президента РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

«Отдельно хотел бы остановиться на существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты территории от беспилотников», - подчеркнул Белоусов.

Глава Минобороны отметил, что результаты проведения Специальной военной операции показывают опережение Россией противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы.

Необходимо сохранить это преимущество и создать условия для дальнейшего наступления и достижения целей СВО. На следующий год оборонным ведомством сформирован реалистичный план набора на контрактную службу и план поставок вооружения и техники, подчеркнул Белоусов.

Ранее Андрей Белоусов сообщил, что силы НАТО усиленно готовятся к войне с Россией.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
17 дек
Путин: если Киев откажется от переговоров, РФ освободит свои земли военным путем
17 дек
Путин на заседании Минобороны РФ попросил почтить память погибших на СВО минутой молчания
17 дек
Штурмовики на квадроциклах заставили ВСУ отступить. Лучшее видео из зоны СВО
17 дек
Российские вертолетчики против дроноводов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 дек
«Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 дек
Танкисты на Т-72Б3М поддержали наступление штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
15 дек
«Уже чувствуется»: Путин о поддержке военнослужащих ветеранами СВО в органах власти
15 дек
Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 дек
Су-35С прикрыл бомбардировщики при ударах по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 дек
По последнему слову техники: как отшивают форму для военнослужащих России
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
В Roblox заявили о готовности действовать по законам РФ
16:12
Почти 120 выходных: как будут работать и отдыхать россияне в 2026 году
15:56
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из квартиры
15:50
Льготы, ИИ, электронные жетоны и дроны: планы по модернизации ВС РФ в 2026 году
15:50
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
15:42
Задержан вербовщик россиян для работы в скам-центрах в Мьянме

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026