Белоусов: силы ПВО Москвы должны стать основой для защиты неба над всей Россией

Роль региональных штабов в обеспечении обороны от беспилотников существенно повысилась.
Опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО в соответствии с недавним поручением президента РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.
«Отдельно хотел бы остановиться на существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты территории от беспилотников», - подчеркнул Белоусов.
Глава Минобороны отметил, что результаты проведения Специальной военной операции показывают опережение Россией противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы.
Необходимо сохранить это преимущество и создать условия для дальнейшего наступления и достижения целей СВО. На следующий год оборонным ведомством сформирован реалистичный план набора на контрактную службу и план поставок вооружения и техники, подчеркнул Белоусов.
Ранее Андрей Белоусов сообщил, что силы НАТО усиленно готовятся к войне с Россией.
