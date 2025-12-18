Около 4,5 тысячи книг сняли с продажи по закону о пропаганде наркотиков в России

На онлайн-платформах мониторинг на соответствие новым законодательным инициативам помогает проводить ИИ.
Около 4,5 тысячи книг пришлось снять с продажи в России по закону о пропаганде наркотиков. Об этом в беседе с «Коммерсантъ» рассказал генеральный директор цифрового сервиса электронных и аудиокниг Сергей Анурьев.
«Мы сняли с продажи около 4,5 тыс. книг, поскольку у издательств есть сомнения с точки зрения того, что там и как упоминается и как следует промаркировать этот контент. <…> Во многом мы получили главный штраф от введения этого закона», — пояснил Анурьев.
По его словам, много книг сняли с продаж не за прямые нарушения закона, а из-за осторожности издателей или опасений авторов. Анурьев отметил, что весь контент, который размещают на платформе, проходит модерацию. Искусственный интеллект (ИИ) помогает проводить мониторинг на соответствие новым законодательным инициативам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в сервисе «Библиотеки Москвы» появилась новогодняя подборка книг. В ней собрали произведения русских и зарубежных классиков, способные создать праздничное настроение и детям, и взрослым
