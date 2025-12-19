На прямую линию с президентом аккредитовались около 600 журналистов
Модератором встречи традиционно выступит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Евдоков; 5-tv.ru
В Гостином дворе почти все готово. В эти минуты там собираются сотни представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ. На месте работает наша съемочная группа, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин на прямой связи.
В Гостином дворе уже собираются журналисты, федеральные СМИ, региональные. На «Итоги года» аккредитовались около 600 журналистов. Модератором встречи традиционно будет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин появится в зале ровно в 12. Скорее всего, начнет со вступительного слова, где расскажет об экономической ситуации. Тематика вопросов широкая. Журналистов интересуют международная обстановка, украинский кризис, вопросы СВО. Первыми дадут задать вопросы федеральным СМИ, но у региональных журналистов есть уникальная возможность пообщаться с президентом. Все зависит от Владимира Путина, который зачастую сам выбирает вопросы.
В зале, где будет проходить прямая линия, все готово. Соберутся около 600 журналистов. С нетерпением ждем начало «Итогов года с Владимиром Путиным».
