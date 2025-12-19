Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году длилась четыре с половиной часа

В Гостином дворе все готово к прямой линии с президентом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Евдоков; 5-tv.ru

Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

В Гостином дворе работают сразу несколько журналистов «Известий». Корреспондент Игорь Балдин уже зашел в основной зал. И сейчас расскажет, что там происходит.

«Вот стол, за которым будет сидеть президент, справа и слева места модераторов, Владимир Путин расположится посередине. Мы видели, как ему готовят ручку, блокнот, карандаш, он будет делать важные пометки, потому что вопросов поступает очень много. Разговор обещает быть долгим и обстоятельным. В прошлом году он длился почти четыре с половиной часа. В 2008-м практически пять часов. Будет ли побит этот рекорд, узнаем очень скоро», — рассказал Игорь Балдин.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
