Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году длилась четыре с половиной часа
В Гостином дворе все готово к прямой линии с президентом.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Евдоков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Гостином дворе работают сразу несколько журналистов «Известий». Корреспондент Игорь Балдин уже зашел в основной зал. И сейчас расскажет, что там происходит.
«Вот стол, за которым будет сидеть президент, справа и слева места модераторов, Владимир Путин расположится посередине. Мы видели, как ему готовят ручку, блокнот, карандаш, он будет делать важные пометки, потому что вопросов поступает очень много. Разговор обещает быть долгим и обстоятельным. В прошлом году он длился почти четыре с половиной часа. В 2008-м практически пять часов. Будет ли побит этот рекорд, узнаем очень скоро», — рассказал Игорь Балдин.
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 дек
- Четко и слаженно: последние приготовления к прямой линии с президентом
- 19 дек
- Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00
- 19 дек
- Таблички и костюмы: как журналисты привлекают внимание на прямой линии
- 19 дек
- На прямую линию с президентом аккредитовались около 600 журналистов
- 19 дек
- Песков: темы обращений россиян на прямую линию в этом году изменились
- 19 дек
- От детских просьб до острых проблем: как обрабатывают вопросы к президенту
- 19 дек
- От кол-центра до прямой трансляции: в Гостином дворе все готово к «Итогам года»
- 18 дек
- Сознательные граждане: вопросы на прямую линию с Путиным отправляют даже дети
- 17 дек
- От мостов до пенсий: о чем россияне спрашивают президента перед прямой линией
- 14 дек
- В колл-центре «Народного фронта» рассказали о подготовке к прямой линии Путина
Читайте также
93%
Нашли ошибку?