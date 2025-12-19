Таблички и костюмы: как журналисты привлекают внимание на прямой линии

В Гостиный двор продолжают прибывать журналисты, в том числе зарубежные. Всех строго досматривают и проверяют документы. Корреспондент «Известий» Николай Иванов пообщался с теми, кто уже приехал на место итоговой пресс-конференции.

До «Итогов года» с Владимиром Путиным еще несколько часов. А у Гостиного двора уже собираются журналисты. На Варварке — очередь из желающих попасть внутрь как можно раньше.

Здесь репортеры со всей страны. Для коллег из регионов это уникальная возможность задать вопрос президенту лично. Владимир Путин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков всегда выделяют именно не столичных журналистов.

Нейросеть проанализировала опыт предыдущих больших пресс-конференций президента. И вот результат: вероятность, что удастся задать вопрос у присутствующих в зале журналистов — 7-10%.

Задача журналистов — привлечь внимание президента. Ведь чаще всего он лично выбирает, кто будет задавать вопрос. При этом большие баннеры и плакаты запрещены: раньше их приносили, но они закрывали картинку с камер трансляции. И теперь этого делать нельзя.

Маленькие таблички приносили. С весьма оригинальными надписями: например, риторический вопрос «С кем поговорить?» или «Буряты не бегут».

И в этом году журналисты сделают все возможное, чтобы их заметили.

Каждый год журналисты надевают национальные костюмы своих регионов. Почему-то считается, что так больше шансов. Иногда, чтобы быть замеченным, достаточно и медицинской маски. Кстати, если взять прямые линии, большие пресс-конференции, то выясняется, что Владимир Путин провел в общении со страной более 78 часов!

Выкрикивать вопросы не приветствуется. И пресс-секретарь президента регулярно призывает к порядку. Впрочем, Владимир Путин чаще всего модерирует лично.

Традиционно — слово дают и иностранным журналистам. Из дружественных стран, и не только.

Самыми первыми внутрь проходят телевизионщики. Потому что много аппаратуры. Уже потом — корреспонденты печатных СМИ.

«Безопасность — на высшем уровне. Улицы вокруг Гостиного двора закрыты. Вход только по бейджам. Чтобы попасть в сам Гостиный двор, нужно пройти досмотр вот в таких шатрах», — показал корреспондент.

А дальше нужно еще занять выгодную позицию в зале. Места не фиксированные. Тут кто окажется более ловким.

Такой совмещенный формат прямой линии и пресс-конференции используется уже в четвертый раз. И по большому счету, это большой социологический замер: возможность выяснить, что на самом деле волнует россиян больше всего. И получить точные ответы, самые компетентные, непосредственно от президента страны.

Наши корреспонденты весь день будут работать в Гостином дворе. К этой теме мы еще обязательно вернемся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.