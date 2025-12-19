Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Глеба
У мальчика тяжелая форма сколиоза.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто помог Глебу из Мурманской области.
У мальчика тяжелая форма сколиоза и нужна срочная операция, на которую семье не хватает миллиона двухсот тысяч рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.
Еще раз большое вам спасибо.
