Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Глеба

Сегодня благодарим всех, кто помог Глебу из Мурманской области.

У мальчика тяжелая форма сколиоза и нужна срочная операция, на которую семье не хватает миллиона двухсот тысяч рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.

Еще раз большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.