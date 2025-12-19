Переживают за детей: Путин высказался о роли молодых ученых в РФ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Все больше специалистов возвращаются в Россию.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Путин оценил желание молодых ученых вернуться в Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что все больше молодых ученых, ранее работавших за рубежом, принимают решение вернуться в страну. По его словам, этому способствует как развитие научной инфраструктуры в России, так и изменения в социальной среде за пределами страны.

«Переживаем за наших детей, посылать их в местные школы становится невозможно», — так звучит одна из причин, почемц специалисты возвращаются.

Глава государства отметил, что для закрепления кадров в науке важно формировать понятный и долгосрочный горизонт работы. Он подчеркнул необходимость стабильного финансирования исследований не на несколько месяцев, а на годы вперед — как минимум на пятилетний период.

По словам Путина, такие меры в настоящее время реализуются и дают результат, в том числе в виде возвращения специалистов, получивших опыт за границей.

Президент рассказал, что лично общался с молодыми учеными, которые приняли решение вернуться на родину.

«Многие возвращаются. Я сам лично разговаривал с такими специалистами», — подчеркнул российский лидер.

Среди причин они называли наличие современной лабораторной базы и новые возможности для научной работы. Однако, как отметил Путин, одной из ключевых мотиваций стала обеспокоенность будущим детей. Он передал позицию собеседников, которые считают, что отправлять детей в зарубежные школы «становится невозможно». В этой связи президент заявил, что в России в повестке остается защита традиционных ценностей, назвав это важным фактором привлекательности страны.

Прямая линия с Путиным

Традиционно в конце года Владимир Путин подводит итоги в открытом формате, отвечая на вопросы по ключевым темам — от экономики и социальной политики до международных отношений. В 2025 году мероприятие вновь проходит в объединенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Прием обращений стартовал 4 декабря, и за это время в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 2,5 млн вопросов. Существенная часть из них касается социальной сферы, экономики и регионального развития.

Для обработки большого массива обращений организаторы используют нейросетевые технологии. В частности, задействован искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбербанком, который помогает ускорить анализ поступающих вопросов.

В прошлом году прямая линия президента состоялась 19 декабря и продолжалась четыре часа 27 минут. Тогда глава государства ответил на 76 вопросов жителей разных регионов России.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал Путину о новых научных исследованиях и технологиях РАН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
19 дек
Путин: личное общение помогает узнать о насущных проблемах россиян
19 дек
«Вокруг этого строится вся политика»: Путин о поддержке семей с детьми
19 дек
«Реалии сегодняшнего дня»: Путин о влиянии атак дронов на жизнь диабетиков
19 дек
Путин указал на зависимость инфляции от продовольственной корзины
19 дек
«Пришлете вкусненького?» — Путин пошутил, что поможет пекарям за пирожки
19 дек
«Я вообще никогда не перехожу на личности»: Путин о своем высказывании про «европейских подсвинков»
19 дек
«Колебания туда-сюда»: Путин отметил стремление ЦБ к стабильности
19 дек
Путин объяснил, когда рыба в стране станет доступнее
19 дек
«Говорят про деньги, кладите трубку»: Путин дал совет в борьбе с мошенниками
19 дек
«В школах, в СМИ, в литературе»: Путин о поддержке культуры и языков народов России
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
Путин: личное общение помогает узнать о насущных проблемах россиян
14:36
«Вокруг этого строится вся политика»: Путин о поддержке семей с детьми
14:36
«У нас был брачный договор»: как Оксана Самойлова и Джиган делят имущество
14:33
«Реалии сегодняшнего дня»: Путин о влиянии атак дронов на жизнь диабетиков
14:23
Путин указал на зависимость инфляции от продовольственной корзины
14:23
Душ в темноте вместо таблеток? Эксперты обсуждают неожиданный способ заснуть

Сейчас читают

У гостей прямой линии с Путиным забрали квашенную капусту и энергетики
Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь
Итоги 2025 года с Владимиром Путиным — прямая трансляция
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026