Переживают за детей: Путин высказался о роли молодых ученых в РФ

Все больше специалистов возвращаются в Россию.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru
Путин оценил желание молодых ученых вернуться в Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что все больше молодых ученых, ранее работавших за рубежом, принимают решение вернуться в страну. По его словам, этому способствует как развитие научной инфраструктуры в России, так и изменения в социальной среде за пределами страны.
«Переживаем за наших детей, посылать их в местные школы становится невозможно», — так звучит одна из причин, почемц специалисты возвращаются.
Глава государства отметил, что для закрепления кадров в науке важно формировать понятный и долгосрочный горизонт работы. Он подчеркнул необходимость стабильного финансирования исследований не на несколько месяцев, а на годы вперед — как минимум на пятилетний период.
По словам Путина, такие меры в настоящее время реализуются и дают результат, в том числе в виде возвращения специалистов, получивших опыт за границей.
Президент рассказал, что лично общался с молодыми учеными, которые приняли решение вернуться на родину.
«Многие возвращаются. Я сам лично разговаривал с такими специалистами», — подчеркнул российский лидер.
Среди причин они называли наличие современной лабораторной базы и новые возможности для научной работы. Однако, как отметил Путин, одной из ключевых мотиваций стала обеспокоенность будущим детей. Он передал позицию собеседников, которые считают, что отправлять детей в зарубежные школы «становится невозможно». В этой связи президент заявил, что в России в повестке остается защита традиционных ценностей, назвав это важным фактором привлекательности страны.
Прямая линия с Путиным
Традиционно в конце года Владимир Путин подводит итоги в открытом формате, отвечая на вопросы по ключевым темам — от экономики и социальной политики до международных отношений. В 2025 году мероприятие вновь проходит в объединенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.
Прием обращений стартовал 4 декабря, и за это время в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 2,5 млн вопросов. Существенная часть из них касается социальной сферы, экономики и регионального развития.
Для обработки большого массива обращений организаторы используют нейросетевые технологии. В частности, задействован искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбербанком, который помогает ускорить анализ поступающих вопросов.
В прошлом году прямая линия президента состоялась 19 декабря и продолжалась четыре часа 27 минут. Тогда глава государства ответил на 76 вопросов жителей разных регионов России.
Ранее, писал 5-tv.ru, глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал Путину о новых научных исследованиях и технологиях РАН.
